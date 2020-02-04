Среди российских граждан в Ухане нет ни одного инфицированного коронавирусом - посол РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российских граждан нет среди зараженных коронавирусом в китайском городе Ухань. Об этом во вторник на пресс-конференции в Пекине сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Среди них нет заболевших", - указал дипломат.