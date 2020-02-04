Более 40% россиян хотели бы отдохнуть там, где нет интернета - опрос

14:12 Источник: Интерфакс

Около половины россиян (43%) для своего отпуска выбрали бы место, где интернет отсутствует полностью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что отдых без интернета в наибольшей степени готовы выбрать представители старших поколений, респонденты в возрасте старше 60 лет (47%).

В свою очередь, 42% участников опроса согласны отдохнуть только там, где доступ к интернету безграничен.