Более 40% россиян хотели бы отдохнуть там, где нет интернета - опрос
14:12 04.02.2020 Источник: Интерфакс
Около половины россиян (43%) для своего отпуска выбрали бы место, где интернет отсутствует полностью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".
Исследование показало, что отдых без интернета в наибольшей степени готовы выбрать представители старших поколений, респонденты в возрасте старше 60 лет (47%).
В свою очередь, 42% участников опроса согласны отдохнуть только там, где доступ к интернету безграничен.
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