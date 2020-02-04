Лукашенко заявил, что США знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусам
15:12 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что США хорошо знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусской стороне.
Белорусский лидер в ходе поездки в город Добруш комментировал свою состоявшуюся в Минске 1 февраля встречу с госсекретарем США Майклом Помпео. "Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он (Помпео - прим. ТАСС) мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. "Он мне сказал: "Не волнуйся, мы Беларуси поможем", - отметил глава государства.
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