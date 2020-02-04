Путин заявил, что поправки в Конституцию были предложены не ради продления его полномочий

14:35 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин: «Поправки в Конституцию были мной предложены не для того, чтобы продлить свои полномочия». «Голосование по поправкам к Конституции будет высшей формой демократии, не хотелось бы погрязнуть в поправках к Конституции, но радует, что идет широкая дискуссия», — заявил президент во время своего визита в Череповец.

По его словам, предложенные поправки продиктованы жизнью — некоторые вещи не работают так, как должны работать. Президент рассчитывает, что процесс подготовки поправок уложится в здравые сроки.

Между тем, до сих пор неизвестно, когда и как будет проводиться всенародное голосование. Эхо Москвы