Всенародное голосование поставит точку при принятии поправок в Конституцию - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всенародное голосование россиян должно быть окончательной точкой при принятии решения по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

"На мой взгляд, только всенародное голосование и по сути дела плебисцит и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ", - сказал он.