Всенародное голосование поставит точку при принятии поправок в Конституцию - Путин
15:00 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всенародное голосование россиян должно быть окончательной точкой при принятии решения по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.
"На мой взгляд, только всенародное голосование и по сути дела плебисцит и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ", - сказал он.
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