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НОВОСТИ

На фестиваль в Норвегии не пустили ансамбль Северного флота РФ - СМИ

15:32 04.02.2020 Источник: Интерфакс

Власти Норвегии не разрешили въезд на территорию страны членам Ансамбля песни и пляски Северного флота РФ, сообщают во вторник норвежские СМИ.

Ансамбль должен быт принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.

Причиной отказа стало то, что для получения визы членам ансамбля нужно было сдать отпечатки пальцев, однако в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

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