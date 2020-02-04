На фестиваль в Норвегии не пустили ансамбль Северного флота РФ - СМИ
15:32 04.02.2020 Источник: Интерфакс
Власти Норвегии не разрешили въезд на территорию страны членам Ансамбля песни и пляски Северного флота РФ, сообщают во вторник норвежские СМИ.
Ансамбль должен быт принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Причиной отказа стало то, что для получения визы членам ансамбля нужно было сдать отпечатки пальцев, однако в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.
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