Экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям, его поступок был безобразен - Путин
16:00 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы не имели претензий к экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, он был отправлен в отставку, так как не обладал чувством уважения к людям. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.
"Нет, мне об этом ничего неизвестно, - ответил Путин на вопрос, были ли в отношении бывшего руководителя Чувашии подозрения в коррупции. - Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет".
Он рассказал, чем руководствовался, когда подписывал указ о прекращении полномочий главы Чувашской Республики. По словам главы государства, для чиновника любого уровня - и муниципального, и регионального, и федерального - "есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно, - это уважение к людям". "Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - сказал президент.
"То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации (Чувашии - прим. ТАСС) лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, - это безобразие", - сказал Путин. "Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все", - добавил президент.
НОВОСТИ
- 16:32 04.02.2020
- Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
- 16:12 04.02.2020
- ЕСПЧ присудил выплату компенсации 80 тыс. евро трем россиянам за пытки в полиции
- 15:32 04.02.2020
- На фестиваль в Норвегии не пустили ансамбль Северного флота РФ - СМИ
- 15:12 04.02.2020
- Лукашенко заявил, что США знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусам
- 15:00 04.02.2020
- Всенародное голосование поставит точку при принятии поправок в Конституцию - Путин
- 14:35 04.02.2020
- Путин заявил, что поправки в Конституцию были предложены не ради продления его полномочий
- 14:12 04.02.2020
- Более 40% россиян хотели бы отдохнуть там, где нет интернета - опрос
- 14:00 04.02.2020
- Среди российских граждан в Ухане нет ни одного инфицированного коронавирусом - посол РФ
- 13:32 04.02.2020
- Послом США в Белоруссии может стать заместитель главы Госдепа Джулия Фишер
- 13:20 04.02.2020
- Москва пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать