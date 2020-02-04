0
0
78
НОВОСТИ

Экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям, его поступок был безобразен - Путин

16:00 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы не имели претензий к экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, он был отправлен в отставку, так как не обладал чувством уважения к людям. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

"Нет, мне об этом ничего неизвестно, - ответил Путин на вопрос, были ли в отношении бывшего руководителя Чувашии подозрения в коррупции. - Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет".

Он рассказал, чем руководствовался, когда подписывал указ о прекращении полномочий главы Чувашской Республики. По словам главы государства, для чиновника любого уровня - и муниципального, и регионального, и федерального - "есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно, - это уважение к людям". "Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - сказал президент.

"То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации (Чувашии - прим. ТАСС) лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, - это безобразие", - сказал Путин. "Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все", - добавил президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 04.02.2020
Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
0
20
16:12 04.02.2020
ЕСПЧ присудил выплату компенсации 80 тыс. евро трем россиянам за пытки в полиции
0
62
15:32 04.02.2020
На фестиваль в Норвегии не пустили ансамбль Северного флота РФ - СМИ
0
120
15:12 04.02.2020
Лукашенко заявил, что США знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусам
0
150
15:00 04.02.2020
Всенародное голосование поставит точку при принятии поправок в Конституцию - Путин
0
167
14:35 04.02.2020
Путин заявил, что поправки в Конституцию были предложены не ради продления его полномочий
0
224
14:12 04.02.2020
Более 40% россиян хотели бы отдохнуть там, где нет интернета - опрос
0
210
14:00 04.02.2020
Среди российских граждан в Ухане нет ни одного инфицированного коронавирусом - посол РФ
0
230
13:32 04.02.2020
Послом США в Белоруссии может стать заместитель главы Госдепа Джулия Фишер
0
246
13:20 04.02.2020
Москва пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы - Песков
0
275

Возврат к списку