Экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям, его поступок был безобразен - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы не имели претензий к экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, он был отправлен в отставку, так как не обладал чувством уважения к людям. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

"Нет, мне об этом ничего неизвестно, - ответил Путин на вопрос, были ли в отношении бывшего руководителя Чувашии подозрения в коррупции. - Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет".

Он рассказал, чем руководствовался, когда подписывал указ о прекращении полномочий главы Чувашской Республики. По словам главы государства, для чиновника любого уровня - и муниципального, и регионального, и федерального - "есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно, - это уважение к людям". "Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - сказал президент.

"То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации (Чувашии - прим. ТАСС) лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, - это безобразие", - сказал Путин. "Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все", - добавил президент.