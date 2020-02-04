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ЕСПЧ присудил выплату компенсации 80 тыс. евро трем россиянам за пытки в полиции

16:12 04.02.2020 Источник: Интерфакс

Европейский суд по правам человека во вторник вынес решения в интересах трех жителей Оренбургской области по жалобам на пытки в милиции и полиции, а также неэффективное расследование этих инцидентов, сообщила правозащитная организация "Комитет против пыток".

"Страсбургские судьи признали, что в отношении всех троих заявителей Российская Федерация нарушила статьи Европейской конвенции, гарантирующие запрет пыток и жестокого обращения, а также право на эффективное расследование. В связи с этим каждому пострадавшему была присуждена компенсация морального вреда: Алексею Аверкиеву и Александру Богданову государство выплатит 19 400 евро (каждому - ИФ), Владимиру Прыткову - 39 700 евро", - говорится в пресс-релизе.

"В связи с сегодняшним решением ЕСПЧ мы будем добиваться от национальных следственных органов проведения эффективного расследования жалоб наших заявителей на пытки в полиции", - приводятся в сообщении слова юриста КПП Екатерины Вансловой.

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