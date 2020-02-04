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Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ

16:32 04.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Российские власти готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса. При этом прогнозировать развитие ситуации в Минздраве не берутся. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано два случая заболевания в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших китайцы, один из них идет на поправку.  Эхо Москвы


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