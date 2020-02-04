Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ

16:32 Источник: Эхо Москвы

Российские власти готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса. При этом прогнозировать развитие ситуации в Минздраве не берутся. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано два случая заболевания в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших китайцы, один из них идет на поправку. Эхо Москвы



