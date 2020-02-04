Путин считает, что вопрос о бесплатном втором высшем образовании надо прорабатывать
17:00 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин выступает за то, чтобы сделать второе высшее образование бесплатным. Однако, по его словам, решение этого вопроса упирается в нехватку финансирования, поэтому нуждается в дополнительной проработке.
"Над этим надо поработать. Я - ваш сторонник, просто над этим надо поработать", - сказал президент в ответ на просьбу одного из участников встречи с общественностью проработать возможность получать два бесплатных высших образований, что позволило бы выращивать уникальных специалистов, работающих на стыке нескольких дисциплин. В то же время, президент подчеркнул, что "это же все финансы, особенно, если речь идет о бесплатном обучении на бюджетных местах". "Это вопрос только денег. Но к этому надо идти", - сказал российский лидер.
Новости
- 17:50 04.02.2020
- Шаман Габышев стал рок-звездой
- 17:45 04.02.2020
- "Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"
- 17:40 04.02.2020
- Эвакуированных из Китая россиян разместят в карантинной зоне в Тюменской области
- 17:12 04.02.2020
- Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии
- 17:08 04.02.2020
- Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
- 16:32 04.02.2020
- Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
- 16:12 04.02.2020
- ЕСПЧ присудил выплату компенсации 80 тыс. евро трем россиянам за пытки в полиции
- 16:00 04.02.2020
- Экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям, его поступок был безобразен - Путин
- 15:32 04.02.2020
- На фестиваль в Норвегии не пустили ансамбль Северного флота РФ - СМИ
- 15:12 04.02.2020
- Лукашенко заявил, что США знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать