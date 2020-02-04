Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии
17:12 04.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых больше не заведует библиотекой исправительной колонии строгого режима в Рязанской области, сообщает «Новая газета» в Рязани. Теперь он трудится на швейном производстве, на участке, где изготавливают мягкие игрушки.
Из библиотеки Белых был переведен после визита в колонию комиссии из центрального аппарата ФСИН. Издание сообщает, что проверяющих удивило привилегированное положение экс-губернатора.
Работая библиотекарем, Никита Белых взялся за просвещение осужденных. Для этого он проводил конкурсы, призы в которых — сигареты и послабления по режиму, и вел для арестантов радиопередачу о литературе. Коммерсантъ
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