Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии

17:12 Источник: Коммерсант.ru

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых больше не заведует библиотекой исправительной колонии строгого режима в Рязанской области, сообщает «Новая газета» в Рязани. Теперь он трудится на швейном производстве, на участке, где изготавливают мягкие игрушки.

Из библиотеки Белых был переведен после визита в колонию комиссии из центрального аппарата ФСИН. Издание сообщает, что проверяющих удивило привилегированное положение экс-губернатора.

Работая библиотекарем, Никита Белых взялся за просвещение осужденных. Для этого он проводил конкурсы, призы в которых — сигареты и послабления по режиму, и вел для арестантов радиопередачу о литературе. Коммерсантъ