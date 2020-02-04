0
0
121
НОВОСТИ

Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии

17:12 04.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых больше не заведует библиотекой исправительной колонии строгого режима в Рязанской области, сообщает «Новая газета» в Рязани. Теперь он трудится на швейном производстве, на участке, где изготавливают мягкие игрушки.

Из библиотеки Белых был переведен после визита в колонию комиссии из центрального аппарата ФСИН. Издание сообщает, что проверяющих удивило привилегированное положение экс-губернатора. 

Работая библиотекарем, Никита Белых взялся за просвещение осужденных. Для этого он проводил конкурсы, призы в которых — сигареты и послабления по режиму, и вел для арестантов радиопередачу о литературе.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:50 04.02.2020
Шаман Габышев стал рок-звездой
0
50
17:45 04.02.2020
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"
0
61
17:40 04.02.2020
Эвакуированных из Китая россиян разместят в карантинной зоне в Тюменской области
0
71
17:08 04.02.2020
Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
0
115
17:00 04.02.2020
Путин считает, что вопрос о бесплатном втором высшем образовании надо прорабатывать
0
133
16:32 04.02.2020
Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
0
178
16:12 04.02.2020
ЕСПЧ присудил выплату компенсации 80 тыс. евро трем россиянам за пытки в полиции
0
200
16:00 04.02.2020
Экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям, его поступок был безобразен - Путин
0
199
15:32 04.02.2020
На фестиваль в Норвегии не пустили ансамбль Северного флота РФ - СМИ
0
232
15:12 04.02.2020
Лукашенко заявил, что США знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусам
0
246

Возврат к списку