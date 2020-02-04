Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
17:08 04.02.2020
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, важно сделать Боткинскую больница не просто крупнейшим, но и одним из самых лучших медучреждений мира.
«Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники. Первый этап подошел к завершению: в этом году будет завершен. Это четыре корпуса, достаточно больших, в том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический корпус, нефрологический и корпус, который, по сути дела, является центром для лечения заболеваний крови; суперсовременный, с хорошим оборудованием. Корпус, который будет обеспечивать еще и онкологическую помощь», - заявил градоначальник, который оценил результаты капитального ремонта гематологического корпуса С.Боткина.
В новом корпусе смогут проходить лечение, в том числе курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии, до 6000 пациентов в год – на треть больше, чем до ремонта.
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