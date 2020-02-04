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Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе

17:08 04.02.2020

Одна из крупнейших клиник в России и в Европе – Боткинская больница – должна быть модернизирована и этот процесс идет по графику. Программа модернизации больницы была принята год назад и за это время в эксплуатацию введено четыре корпуса, на следующем этапе запланирован капремонт еще нескольких корпусов, кроме того, планируется возведение нового скоропомощного комплекса ГКБ им Боткина.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, важно сделать Боткинскую больница не просто крупнейшим, но и одним из самых лучших медучреждений мира.
«Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники. Первый этап подошел к завершению: в этом году будет завершен. Это четыре корпуса, достаточно больших, в том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический корпус, нефрологический и корпус, который, по сути дела, является центром для лечения заболеваний крови; суперсовременный, с хорошим оборудованием. Корпус, который будет обеспечивать еще и онкологическую помощь», - заявил градоначальник, который оценил результаты капитального ремонта гематологического корпуса С.Боткина.
В новом корпусе смогут проходить лечение, в том числе курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии, до 6000 пациентов в год – на треть больше, чем до ремонта.

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