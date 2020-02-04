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Эвакуированных из Китая россиян разместят в карантинной зоне в Тюменской области

17:40 04.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Эвакуированных из Китая людей свезут в специальную карантинную зону. Она находится в Тюменской области.

Карантин для тех, кого привезут из провинции Хубей в ближайшее время, продержится две недели, — объявила глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. Она не сказала, где точно в Тюменской области организуют эту зону, но обещала, что и иностранные, и российские граждане будут обеспечены всем необходимым, и в регионе для этого всё есть. Вице-премьер добавила, что по истечении этого срока, иностранцы, которые таким образом приедут в Россию, будут отправлены домой, выразят такое желание.

При этом, она подчеркнула, что поводов для опасений нет, поскольку все эти люди уже прошли все необходимые проверки в КНР, и болезней у них не нашли.

Сайт «тюмень онлайн» в свою очередь пишет, что эвакуированных разместят в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» в поселке Винзили неподалеку от Тюмени. Тем не менее, ни одно официальное ведомство эту информацию не подтверждает, а региональном Роспотребнадзоре и депздраве об этом просто не знают.

Всего в ближайшее время из Китая в Россию эвакуируют сто тридцать два человека. Помимо российских граждан, которые составляют большинство, среди них есть люди из Белоруссии, Армении, Украины и Казахстана. Ранее штаб по борьбе с коронавирусом запретил полеты в Китай всем гражданским авиаперевозчикам, кроме «Аэрофлота». Граждан эвакуируют оттуда несколькими чартерными рейсами, а также с помощью самолётов военно-космических сил.

По последним данным от властей Китая, в стране сейчас около двадцати тысяч заболевших новым коронавирусом. К сегодняшнему дню он распространился на все регионы республики.  Эхо Москвы

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