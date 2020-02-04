"Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"

17:45 Источник: НГ-Online

По информации, поступившей в российский ЦПВС около 16.00 мск из нескольких независимых источников, сегодня в населенном пункте ЗЕРБА зоны деэскалации Идлиб представителями «Белых касок» совместно с террористами были завершены съемки постановочного видео о якобы применении правительственными войсками «отравляющих веществ» против мирного населения.

В видеоролике инсценированы якобы «последствия» нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным «химическим боеприпасом».

На отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы «человеческие жертвы» с признаками «отравления».

В настоящее время видеофальшивка подготовлена «белокасочниками» к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.