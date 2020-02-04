Шаман Габышев стал рок-звездой
17:50 04.02.2020 Источник: НГ-Online
Рок-группа «Бахыт-Компот» выложила на YouTube новую песню, посвященную якутскому шаману Александру Габышеву. Текст припева: «А шаман Саня/ Идет и идет,/ А над ним ветер таежный поет./ Богородица и Путин сохраняют его./ С ним моржовая кость. И красавица скво». «Шаман Саня» присутствует только в припеве. Лирический герой – основатель и солист «Бахыт-Компота» Вадим Степанцов. 59-летний рокер сетует на то, что его не любят молодые девушки. «Никакой благодарности пальцам моим и словам./ Только старые клуши в любви еще толк понимают./ Удеру я к шаманам на Север, построю вигвам./ Пусть чукчанки мне сердце моржовой иглой залатают», – поет Степанцов, основатель поэтического жанра «куртуазный маньеризм». Актер, изображающий шамана Саню в клипе, на вид значительно моложе Габышева, которому сейчас 51 год. Шаман в клипе больше похож на протопопа Аввакума, прячущегося в тайге от пришествия антихриста. На четвертой минуте клипа посох «шамана Сани» превращается в электрогитару, и «шаман» выделывает на посохе риффы. С этим шаманом действительно ходит «скво»: миниатюрная девушка в индейской одежде, с перьями и при этом – в короткой юбке.
Артур Приймак
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