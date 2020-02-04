Размещение новых боеголовок на подлодках США подтвердили в Пентагоне

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начали размещать новые боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках. Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны по политическим делам Джона Руда, распространенном во вторник пресс-службой Пентагона.

В январе об их размещении на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident ("Трайдент") сообщили в Федерации американских ученых.

"ВМС США разместили боеголовку малой мощности W76-2 баллистических ракет на подводных лодках, - отмечается в заявлении Руда. - Министерство определило необходимость модернизации небольшого числа боеголовок баллистических ракет над подлодках для ответа таким потенциальным противникам, как Россия, предполагающим, что использование ядерных вооружения малой мощности создаст для них преимущество перед США и их союзниками".

По мнению змминистра, это усилит сдерживание и обеспечит США более "жизнеспособными стратегическими вооружениями малой мощности".