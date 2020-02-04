0
0
129
НОВОСТИ

Размещение новых боеголовок на подлодках США подтвердили в Пентагоне

18:30 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начали размещать новые боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках. Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны по политическим делам Джона Руда, распространенном во вторник пресс-службой Пентагона.

В январе об их размещении на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident ("Трайдент") сообщили в Федерации американских ученых.

"ВМС США разместили боеголовку малой мощности W76-2 баллистических ракет на подводных лодках, - отмечается в заявлении Руда. - Министерство определило необходимость модернизации небольшого числа боеголовок баллистических ракет над подлодках для ответа таким потенциальным противникам, как Россия, предполагающим, что использование ядерных вооружения малой мощности создаст для них преимущество перед США и их союзниками".

По мнению змминистра, это усилит сдерживание и обеспечит США более "жизнеспособными стратегическими вооружениями малой мощности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 04.02.2020
Новые санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть европейские компании - СМИ
0
28
17:50 04.02.2020
Шаман Габышев стал рок-звездой
0
192
17:45 04.02.2020
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"
0
186
17:40 04.02.2020
Эвакуированных из Китая россиян разместят в карантинной зоне в Тюменской области
0
206
17:12 04.02.2020
Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии
0
243
17:08 04.02.2020
Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
0
240
17:00 04.02.2020
Путин считает, что вопрос о бесплатном втором высшем образовании надо прорабатывать
0
240
16:32 04.02.2020
Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
0
285
16:12 04.02.2020
ЕСПЧ присудил выплату компенсации 80 тыс. евро трем россиянам за пытки в полиции
0
288
16:00 04.02.2020
Экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям, его поступок был безобразен - Путин
0
282

Возврат к списку