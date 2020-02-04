Новые санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть европейские компании - СМИ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон намерен ввести новые санкции против "Северного потока - 2", которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета "Хандельсблат" со ссылкой на американские дипломатические источники.

"Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник издания. В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет "Хандельсблат". В дипломатических кругах США не исключают, что новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте.

Газета напомнила, что генеральный директор швейцарской компании Allseas ("Оллсиз") Эдвард Хирема получил письмо от американского сенатора Теда Круза, в котором последний пригрозил "ликвидацией экономического существования" трубоукладчика, если Allseas "хотя бы в течение одного дня" продолжит участие в работах. Круз отметил, что она "может столкнуться с серьезными и потенциально представляющими угрозу существованию компании правовыми и экономическими санкциями".