Новые санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть европейские компании - СМИ
19:30 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон намерен ввести новые санкции против "Северного потока - 2", которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета "Хандельсблат" со ссылкой на американские дипломатические источники.
"Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник издания. В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет "Хандельсблат". В дипломатических кругах США не исключают, что новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте.
Газета напомнила, что генеральный директор швейцарской компании Allseas ("Оллсиз") Эдвард Хирема получил письмо от американского сенатора Теда Круза, в котором последний пригрозил "ликвидацией экономического существования" трубоукладчика, если Allseas "хотя бы в течение одного дня" продолжит участие в работах. Круз отметил, что она "может столкнуться с серьезными и потенциально представляющими угрозу существованию компании правовыми и экономическими санкциями".
НОВОСТИ
- 18:30 04.02.2020
- Размещение новых боеголовок на подлодках США подтвердили в Пентагоне
- 17:50 04.02.2020
- Шаман Габышев стал рок-звездой
- 17:45 04.02.2020
- "Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"
- 17:40 04.02.2020
- Эвакуированных из Китая россиян разместят в карантинной зоне в Тюменской области
- 17:12 04.02.2020
- Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии
- 17:08 04.02.2020
- Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
- 17:00 04.02.2020
- Путин считает, что вопрос о бесплатном втором высшем образовании надо прорабатывать
- 16:32 04.02.2020
- Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
- 16:12 04.02.2020
- ЕСПЧ присудил выплату компенсации 80 тыс. евро трем россиянам за пытки в полиции
- 16:00 04.02.2020
- Экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям, его поступок был безобразен - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать