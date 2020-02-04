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НОВОСТИ

Ряд стран нарушает договоренности по Ливии - генсек ООН

20:30 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия ряда стран, подписавших декларацию берлинской конференции по Ливии, на данном этапе противоречат ее договоренностям, в частности, оружейное эмбарго Совбеза ООН в отношении североафриканского государства. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я глубоко опечален тем, что происходит в Ливии. Думаю, то, что происходит, это скандал", - сказал глава всемирной организации. "Ряд стран собрались в Берлине, где они взяли обязательства не вмешиваться в процессы в Ливии, не направлять оружие и не участвовать в военных действия. Правда состоит в том, что эмбарго СБ ООН по-прежнему нарушается", - утверждал он.

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