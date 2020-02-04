Ряд стран нарушает договоренности по Ливии - генсек ООН
20:30 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия ряда стран, подписавших декларацию берлинской конференции по Ливии, на данном этапе противоречат ее договоренностям, в частности, оружейное эмбарго Совбеза ООН в отношении североафриканского государства. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я глубоко опечален тем, что происходит в Ливии. Думаю, то, что происходит, это скандал", - сказал глава всемирной организации. "Ряд стран собрались в Берлине, где они взяли обязательства не вмешиваться в процессы в Ливии, не направлять оружие и не участвовать в военных действия. Правда состоит в том, что эмбарго СБ ООН по-прежнему нарушается", - утверждал он.
НОВОСТИ
- 21:05 04.02.2020
- В Боткинской больнице в 2020 году отремонтируют еще пять корпусов
- 19:30 04.02.2020
- Новые санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть европейские компании - СМИ
- 18:30 04.02.2020
- Размещение новых боеголовок на подлодках США подтвердили в Пентагоне
- 17:50 04.02.2020
- Шаман Габышев стал рок-звездой
- 17:45 04.02.2020
- "Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"
- 17:40 04.02.2020
- Эвакуированных из Китая россиян разместят в карантинной зоне в Тюменской области
- 17:12 04.02.2020
- Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии
- 17:08 04.02.2020
- Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
- 17:00 04.02.2020
- Путин считает, что вопрос о бесплатном втором высшем образовании надо прорабатывать
- 16:32 04.02.2020
- Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать