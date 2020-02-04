В Боткинской больнице в 2020 году отремонтируют еще пять корпусов
21:05 04.02.2020
В Боткинской больнице появится специализированное амбулаторное онкологическое отделение. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новый корпус, в котором будет открыто отделение, будет введен в эксплуатацию в течение 1,5-2 лет. «Буквально недавно было принято уникальное решение о том, что Боткинская больница будет входить в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи, отметила заммэра. - И для того, чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет помощь оказывать онкологическим пациентам».
Также сегодня в больнице побывал мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил о том, что в больнице им. Боткина завершился ремонт гематологического корпуса.
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