0
0
1
НОВОСТИ

В Боткинской больнице в 2020 году отремонтируют еще пять корпусов

21:05 04.02.2020


В Боткинской больнице появится специализированное амбулаторное онкологическое отделение. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новый корпус, в котором будет открыто отделение, будет введен в эксплуатацию в течение 1,5-2 лет. «Буквально недавно было принято уникальное решение о том, что Боткинская больница будет входить в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи, отметила заммэра. - И для того, чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет помощь оказывать онкологическим пациентам».
Также сегодня в больнице побывал мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил о том, что в больнице им. Боткина завершился ремонт гематологического корпуса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 04.02.2020
Ряд стран нарушает договоренности по Ливии - генсек ООН
0
86
19:30 04.02.2020
Новые санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть европейские компании - СМИ
0
167
18:30 04.02.2020
Размещение новых боеголовок на подлодках США подтвердили в Пентагоне
0
242
17:50 04.02.2020
Шаман Габышев стал рок-звездой
0
292
17:45 04.02.2020
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочный фильм о применении "отравляющих веществ"
0
279
17:40 04.02.2020
Эвакуированных из Китая россиян разместят в карантинной зоне в Тюменской области
0
296
17:12 04.02.2020
Никиту Белых перевели на работу в швейный цех колонии
0
322
17:08 04.02.2020
Мэр Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
0
326
17:00 04.02.2020
Путин считает, что вопрос о бесплатном втором высшем образовании надо прорабатывать
0
320
16:32 04.02.2020
Власти РФ готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса - СМИ
0
365

Возврат к списку