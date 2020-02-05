За взятку задержан зам начальника секретариата правительства Украины

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель начальника управления секретариата правительства Украины задержан полицией за получение взятки в размере 81 тыс. долларов. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Только что оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с Госбюро расследований задержали начальника управления секретариата кабинета министров Украины за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере двух миллионов гривен (81 тыс. долларов)", - написал Гончарук в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному и его посреднику обвинений в соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом.