Зеленский нашел применение миллиардам, полученным от "Газпрома"

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству потратить полученные "Нафтогазом" от "Газпрома" 2,9 млрд долларов на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал глава государства на встрече с представителями кабинета министров.

Зеленский поручил кабмину подготовить в двухнедельный срок соответствующие документы для реализации необходимых проектов, добавили в пресс-службе.