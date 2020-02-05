Зеленский нашел применение миллиардам, полученным от "Газпрома"
07:00 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству потратить полученные "Нафтогазом" от "Газпрома" 2,9 млрд долларов на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал глава государства на встрече с представителями кабинета министров.
Зеленский поручил кабмину подготовить в двухнедельный срок соответствующие документы для реализации необходимых проектов, добавили в пресс-службе.
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