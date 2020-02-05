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НОВОСТИ

В Китае число выздоровевших от вируса 2019-nCoV впервые превысило число смертей

07:05 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 65: умерли 479 заразившихся жителей. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

Во вторник поступила информация о гибели 414 человек. По обновленным данным, число инфицированных в провинции превысило 16,6 тыс., увеличившись на 3156 человек.

Согласно последним данным, число выздоровевших (520 человек) впервые превысило количество летальных исходов.

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