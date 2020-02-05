В планах Трампа - остановить участие США в войнах на Ближнем Востоке

07:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США работает над тем, чтобы прекратить участие страны в войнах на Ближнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном послании "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится в ближайший час к Конгрессу США. Выдержи из этого документа распространила пресс-служба Белого дома.

"Мы будем защищать жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы прекратить войны США на Ближнем Востоке", - говорится в выступлении.

Вместе с тем, как следует из речи Трампа, его администрация "также решительно защищает национальную безопасность". "Чтобы защитить американскую свободу, мы инвестировали рекордные 2,2 трлн долларов в вооруженные силы Соединенных Штатов", - отмечается в тексте выступления. "Мы создали новый вид вооруженных сил - Космические силы", - подчеркивает хозяин Белого дома.