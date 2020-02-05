В планах Трампа - остановить участие США в войнах на Ближнем Востоке
07:13 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США работает над тем, чтобы прекратить участие страны в войнах на Ближнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном послании "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится в ближайший час к Конгрессу США. Выдержи из этого документа распространила пресс-служба Белого дома.
"Мы будем защищать жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы прекратить войны США на Ближнем Востоке", - говорится в выступлении.
Вместе с тем, как следует из речи Трампа, его администрация "также решительно защищает национальную безопасность". "Чтобы защитить американскую свободу, мы инвестировали рекордные 2,2 трлн долларов в вооруженные силы Соединенных Штатов", - отмечается в тексте выступления. "Мы создали новый вид вооруженных сил - Космические силы", - подчеркивает хозяин Белого дома.
НОВОСТИ
- 07:50 05.02.2020
- Трамп заявил, что американские астронавты должны быть на Марсе первыми
- 07:40 05.02.2020
- Мобильные операторы в России, похоже, нашли способ борьбы с подменой номеров при работе с банками - СМИ
- 07:25 05.02.2020
- Температура воздуха в Москве в среду снизится до пяти градусов мороза
- 07:17 05.02.2020
- Президент США не стал пожимать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси
- 07:05 05.02.2020
- В Китае число выздоровевших от вируса 2019-nCoV впервые превысило число смертей
- 07:00 05.02.2020
- Зеленский нашел применение миллиардам, полученным от "Газпрома"
- 22:30 04.02.2020
- За взятку задержан зам начальника секретариата правительства Украины
- 21:30 04.02.2020
- Водитель сбивший пятерых пешеходов в Твери задержан
- 21:05 04.02.2020
- В Боткинской больнице в 2020 году отремонтируют еще пять корпусов
- 20:30 04.02.2020
- Ряд стран нарушает договоренности по Ливии - генсек ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать