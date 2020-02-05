Президент США не стал пожимать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси
07:17 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник перед своим ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам Конгресса США не стал пожимать руку спикеру нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния).
Поднявшись на трибуну, Трамп передал текст своей речи ожидавшим его Пелоси и вице-президенту США Майклу Пенсу. В этот момент спикер протянула президенту руку, однако аналогичного жеста от хозяина Белого дома не дождалась.
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