Температура воздуха в Москве в среду снизится до пяти градусов мороза

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 12 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице, в связи с чем 5 февраля объявлен желтый уровень опасности.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.