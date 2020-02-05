Температура воздуха в Москве в среду снизится до пяти градусов мороза
07:25 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 12 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице, в связи с чем 5 февраля объявлен желтый уровень опасности.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.
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