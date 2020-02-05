Мобильные операторы в России, похоже, нашли способ борьбы с подменой номеров при работе с банками - СМИ
07:40 05.02.2020 Источник: РБК
Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации. Антифрод-платформы разработали Теле2, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»).
Мошенники подменяют свои номера на официальные номера кредитных организаций, связываются с клиентами банка и обманным путем выводят деньги через их личные счета или же просто с карт. Как сообщает РБК, на долю социальной инженерии пришлось 97% всех случаев кражи денег у банковских клиентов в 2018 году.
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