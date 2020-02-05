0
0
40
НОВОСТИ

Мобильные операторы в России, похоже, нашли способ борьбы с подменой номеров при работе с банками - СМИ

07:40 05.02.2020 Источник: РБК

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации. Антифрод-платформы разработали Теле2, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»).

Мошенники подменяют свои номера на официальные номера кредитных организаций, связываются с клиентами банка и обманным путем выводят деньги через их личные счета или же просто с карт. Как сообщает РБК, на долю социальной инженерии пришлось 97% всех случаев кражи денег у банковских клиентов в 2018 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:50 05.02.2020
Трамп заявил, что американские астронавты должны быть на Марсе первыми
0
19
07:25 05.02.2020
Температура воздуха в Москве в среду снизится до пяти градусов мороза
0
70
07:17 05.02.2020
Президент США не стал пожимать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси
0
82
07:13 05.02.2020
В планах Трампа - остановить участие США в войнах на Ближнем Востоке
0
90
07:05 05.02.2020
В Китае число выздоровевших от вируса 2019-nCoV впервые превысило число смертей
0
99
07:00 05.02.2020
Зеленский нашел применение миллиардам, полученным от "Газпрома"
0
106
22:30 04.02.2020
За взятку задержан зам начальника секретариата правительства Украины
0
578
21:30 04.02.2020
Водитель сбивший пятерых пешеходов в Твери задержан
0
659
21:05 04.02.2020
В Боткинской больнице в 2020 году отремонтируют еще пять корпусов
0
637
20:30 04.02.2020
Ряд стран нарушает договоренности по Ливии - генсек ООН
0
664

Возврат к списку