Мобильные операторы в России, похоже, нашли способ борьбы с подменой номеров при работе с банками - СМИ

07:40 Источник: РБК

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации. Антифрод-платформы разработали Теле2, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»).

Мошенники подменяют свои номера на официальные номера кредитных организаций, связываются с клиентами банка и обманным путем выводят деньги через их личные счета или же просто с карт. Как сообщает РБК, на долю социальной инженерии пришлось 97% всех случаев кражи денег у банковских клиентов в 2018 году.

