Трамп заявил, что американские астронавты должны быть на Марсе первыми

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс полностью профинансировать американскую космическую программу "Артемида", чтобы Соединенные Штаты стали первой страной, которая высадит женщину-астронавта на поверхность Луны, а также установит свой флаг на Марсе. Об этом американский лидер заявил, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей с ежегодным посланием "О положении страны".

"Я прошу Конгресс полностью профинансировать программу "Артемида", чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на поверхности Луны будут американские астронавты. Это будет использовано в качестве стартовой площадки, которая гарантирует, что Америка станет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал он.