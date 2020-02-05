Трамп заявил, что американские астронавты должны быть на Марсе первыми
07:50 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс полностью профинансировать американскую космическую программу "Артемида", чтобы Соединенные Штаты стали первой страной, которая высадит женщину-астронавта на поверхность Луны, а также установит свой флаг на Марсе. Об этом американский лидер заявил, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей с ежегодным посланием "О положении страны".
"Я прошу Конгресс полностью профинансировать программу "Артемида", чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на поверхности Луны будут американские астронавты. Это будет использовано в качестве стартовой площадки, которая гарантирует, что Америка станет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал он.
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