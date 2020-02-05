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Россия готова в этом году начать производство автоматов Калашникова в Индии

08:00 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместное предприятие России и Индии по производству автоматов Калашникова готово к началу производства, сейчас разрабатывается коммерческое предложение для Минобороны Индии, сообщил в среду журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов на Международной выставке вооружений DefExpo 2020 в индийском Лакхнау.

"В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство автоматов", сказал Дрожжов.

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