Россия готова в этом году начать производство автоматов Калашникова в Индии
08:00 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместное предприятие России и Индии по производству автоматов Калашникова готово к началу производства, сейчас разрабатывается коммерческое предложение для Минобороны Индии, сообщил в среду журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов на Международной выставке вооружений DefExpo 2020 в индийском Лакхнау.
"В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство автоматов", сказал Дрожжов.
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