Больше всего гражданам РФ в январе запомнилась отставка правительства - опрос

08:20 Источник: Интерфакс

Отставка правительства и формирование нового кабинета министров стало для россиян самым запоминающимися событиями последних четырех недель, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что это событие на первом месте оказалось у 38% респондентов, 15% участников опроса в качестве такового назвали распространение коронавируса в Китае, 11% опрошенных - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В "Левада-центре" отмечают, что среди наиболее запомнившихся событий января - участие Путина в Международном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле и конфликт между США и Ираном, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани и обстрела американских баз в Ираке.