Больше всего гражданам РФ в январе запомнилась отставка правительства - опрос
08:20 05.02.2020 Источник: Интерфакс
Отставка правительства и формирование нового кабинета министров стало для россиян самым запоминающимися событиями последних четырех недель, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Исследование показало, что это событие на первом месте оказалось у 38% респондентов, 15% участников опроса в качестве такового назвали распространение коронавируса в Китае, 11% опрошенных - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
В "Левада-центре" отмечают, что среди наиболее запомнившихся событий января - участие Путина в Международном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле и конфликт между США и Ираном, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани и обстрела американских баз в Ираке.
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