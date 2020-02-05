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НОВОСТИ

Россия поставит в Индию ЗРК С-400 до конца 2021 года

08:35 05.02.2020 Источник: Интерфакс

Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком. Первая партия планируется к поставке до конца 2021 года", - сказал Дрожжов на выставке DefExpo 2020. Он сообщил, что обучение индийских специалистов состоится до этого срока.

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