Путин обсудил с Эрдоганом обстрел турецких военных в Сирии
09:00 05.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону нападение сирийской армии на турецких военных, а также ситуацию в Ливии. Ранее господин Эрдоган сообщил, что при обстреле погибли пять военных и три гражданских.
Главы государств решили принять срочные меры для повышения эффективности координации действий в Сирии, передает пресс-служба Кремля. Они намерены неукоснительно выполнять договоренности по Идлибу. Господин Путин обратил внимание президента Турции «на резкую активацию террористов в Сирии». По его словам, это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.
В ночь на 3 февраля турецкие военные подверглись артиллерийскому обстрелу сирийских правительственных войск. Коммерсантъ
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