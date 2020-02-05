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НОВОСТИ

Путин обсудил с Эрдоганом обстрел турецких военных в Сирии

09:00 05.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону нападение сирийской армии на турецких военных, а также ситуацию в Ливии. Ранее господин Эрдоган сообщил, что при обстреле погибли пять военных и три гражданских.

Главы государств решили принять срочные меры для повышения эффективности координации действий в Сирии, передает пресс-служба Кремля. Они намерены неукоснительно выполнять договоренности по Идлибу. Господин Путин обратил внимание президента Турции «на резкую активацию террористов в Сирии». По его словам, это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В ночь на 3 февраля турецкие военные подверглись артиллерийскому обстрелу сирийских правительственных войск.  Коммерсантъ

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