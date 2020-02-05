Помпео заявил, что Крым потерян для Украины - СМИ

09:05 Источник: РБК

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Киев заявил, что Крым потерян для Украины. Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на неназванного участника встречи главы Госдепа с крымской активисткой Эмине Джапаровой.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают», — цитирует источник издания Помпео. По его словам, госсекретарь также заявил, что «Украина отдала Крым, а Россия не из тех <...>, у которой что-то можно забрать». РБК