Из-за схода лавины в Грузии погибла россиянка
09:20 05.02.2020 Источник: Интерфакс
Гражданка РФ погибла в Грузии в результате произошедшего во вторник вечером вблизи поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете схода лавины, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Согласно распространенному службой сообщению, на участке автомобильной дороги Коби-Гудаури в результате схода лавины в овраг упал легковой автомобиль, в котором находились три человека.
"В результате происшествия погибла одна женщина - гражданка РФ", - говорится в сообщении.
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