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НОВОСТИ

Впервые с 2010 года Россия вернула больше кредитов, чем выдала

09:32 05.02.2020 Источник: Известия

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета следует, что заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 млрд.

В последний раз положительная разница была зафиксирована девять лет назад. Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.

Кроме того, в 2019 году сумма погашенных долгов стала крупнейшей за десятилетие. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018-м, когда в бюджет вернулись 133 млрд рублей.

Всего с 2010 года РФ выдала межгосударственных займов на 1,3 трлн рублей. Вернуть удалось пока только 0,8 трлн.  Известия

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