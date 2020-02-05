Впервые с 2010 года Россия вернула больше кредитов, чем выдала
09:32 05.02.2020 Источник: Известия
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета следует, что заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 млрд.
В последний раз положительная разница была зафиксирована девять лет назад. Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.
Кроме того, в 2019 году сумма погашенных долгов стала крупнейшей за десятилетие. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018-м, когда в бюджет вернулись 133 млрд рублей.
Всего с 2010 года РФ выдала межгосударственных займов на 1,3 трлн рублей. Вернуть удалось пока только 0,8 трлн. Известия
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