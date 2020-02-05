0
0
127
НОВОСТИ

Трамп пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро

11:00 05.02.2020 Источник: Известия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал «сокрушить тиранию» президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время ежегодного послания к Конгрессу страны 4 февраля.

Трамп подчеркнул, что США является лидером дипломатической коалиции из 59 стран против «социалистического диктатора» и поддерживает надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии.

«Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», — приводит его слова «РИА Новости» в среду, 5 февраля.

После этого он обратился к Хуану Гуайдо — лидеру оппозиции Венесуэлы — и подтвердил, что именно его в США считают «истинным и законным президентом» страны.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 05.02.2020
Прокуратура принесла извинения Голунову за необоснованное уголовное преследование
0
38
12:05 05.02.2020
В Конституции предложили закрепить девиз России
0
65
12:00 05.02.2020
На Украине воссоздали министерство по реинтеграции Донбасса
0
72
11:34 05.02.2020
Строительство корпуса скорой помощи в Боткинской больнице начнется весной
0
107
11:32 05.02.2020
В Британии при строительстве нашли 42 скелета со связанными руками
0
117
11:20 05.02.2020
США могут выйти из соглашения ВТО по госзакупкам
0
116
11:05 05.02.2020
Суд отправил на лечение обвиняемого в разбойном нападении на главу ЦИК Памфилову
0
135
10:50 05.02.2020
РУСАЛ в 2020 году инвестирует 5,2 миллиарда рублей в модернизацию САЗа и ХАЗа
0
155
10:32 05.02.2020
В РФ могут ограничить общение коллекторов со знакомыми должников
0
188
10:20 05.02.2020
Для животных, перевозимых в самолетах, предложили покупать билеты
0
197

Возврат к списку