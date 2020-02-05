Трамп пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро

11:00 Источник: Известия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал «сокрушить тиранию» президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время ежегодного послания к Конгрессу страны 4 февраля.

Трамп подчеркнул, что США является лидером дипломатической коалиции из 59 стран против «социалистического диктатора» и поддерживает надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии.

«Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», — приводит его слова «РИА Новости» в среду, 5 февраля.

После этого он обратился к Хуану Гуайдо — лидеру оппозиции Венесуэлы — и подтвердил, что именно его в США считают «истинным и законным президентом» страны. Известия