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Для животных, перевозимых в самолетах, предложили покупать билеты

10:20 05.02.2020 Источник: Известия

Для перевозимых в самолетах животных предложили покупать билеты на соседние с их владельцами кресла. С такой инициативой к Минтрансу обратился глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

В этом случае можно избежать ограничения по весу питомцев, в настоящее время составляющего 8 кг, пояснил «Известиям» парламентарий.

«Мои предложения абсолютно простые. Во-первых, увеличить параметры веса животных до 10 кг, как это уже сделано в других странах мира», — отметил Бурматов. А если покупать билет, то это позволит отойти от зависимости от веса животного, добавил депутат.

В ряде случаев можно предусмотреть для питомца (собак) возможность лететь в ногах у хозяина, считает депутат.

В Минтрансе отметили, что вопросы перевозок животных воздушным транспортом прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы на площадке министерства.

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