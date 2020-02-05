В РФ могут ограничить общение коллекторов со знакомыми должников
10:32 05.02.2020 Источник: РБК
С 2021 года в России могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица. Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», которую опубликовал Минюст.
Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) предполагает, что в категорию «третьих лиц» попадают любые граждане, так или иначе связанные с должником. Сейчас взыскатели могут взаимодействовать с третьими лицами, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласие.
Из новой версии законопроекта Минюста следует, что кредиторы или коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых должника только при одновременном соблюдении двух условий: и заемщик, и третье лицо дали письменное согласие на такие контакты. Граждане также должны разрешить обработку своих персональных данных.
Взаимодействием считаются личные встречи, электронные письма, телефонные звонки и сообщения, в том числе от роботов-коллекторов. РБК
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