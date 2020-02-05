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Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя прибыл в аэропорт Тюмени

10:05 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый самолет Воздушно- космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.

В Минобороны России уточнили, что среди эвакуированных граждан "заболевших не выявлено". "По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное", - отметили в министерстве

Как сообщило ранее в военном ведомстве, на первом борту ВКС находятся 80 человек с личными вещами. Пассажиров сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во вторник журналистам, что эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

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