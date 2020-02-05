РУСАЛ в 2020 году инвестирует 5,2 миллиарда рублей в модернизацию САЗа и ХАЗа

10:50

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в 2020 году направит 5,2 млрд руб. на модернизацию Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов.



Самые крупные проекты будут реализованы в литейном отделении ХАЗа и производстве электродов на САЗе. Также будет обновлено оборудование вспомогательных подразделений.

В литейном отделении ХАЗа планируется установить систему очистки алюминия-сырца в 10-тонных ковшах. Ее применение позволит повысить чистоту металла и расширить возможные направления для сбыта продукции. Для повышения надежности энергоснабжения электролизного производства будут заменены два трансформатора на одной из кремниево-преобразовательных подстанций.

В 2020 году на производстве электродов САЗа запланирована масштабная модернизация печей обжига анодов, в рамках которой специалисты технической дирекции ведут проработку проектной и рабочей документации, проводят необходимые экспертизы. Реализация будет проходить в несколько этапов. В 2020 году инвестиции составят более 3,6 млрд руб. Завершение работ по данному инвестиционному проекту запланировано на конец 2023 года. Общие инвестиции в модернизацию производства электродов за этот период составят почти 12 млрд руб.

«Постоянное развитие и модернизация производства – это обязательное условие, при котором возможна стабильная деятельность любой компании. Проекты, запланированные на Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах, направлены не столько на достижение мгновенного результата, они позволят этим предприятиям и в долгосрочной перспективе сохранять позиции флагманов мировой алюминиевой отрасли как по качеству, экологичности, так и конкурентоспособности выпускаемой продукции», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Также в 2020 году планируется завершить строительство третьей карты шламового поля содовых растворов. Новый объект позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить более эффективную работу газоочистных установок.

По информации пресс-службы РУСАЛа