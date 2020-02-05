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Суд отправил на лечение обвиняемого в разбойном нападении на главу ЦИК Памфилову

11:05 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд направил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, обвиняемого в разбойном нападении и проникновении в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, эксперты обнаружили у него психическое расстройство.

"Согласно заключению комиссии экспертов, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщила Петренко. - На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа".

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