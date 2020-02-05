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НОВОСТИ

США могут выйти из соглашения ВТО по госзакупкам

11:20 05.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вашингтон допустил выход из соглашения ВТО по госзакупкам. Общий объём этого сегмента в США оценивается в 1 трлн 700 млрд долларов.

Новый проект распространяют чиновники администрации Дональда Трампа, передаёт Bloomberg. Согласно документу, США инициируют выход из договора, если туда не внесут изменения по требованию американских властей.

Цель соглашения по госзакупкам — предоставить доступ на рынок иностранным компаниям, входящим в ВТО, сделать его прозрачным и конкурентным. Выход США приведёт к тому, что государства потеряют доступ к американским тендерам.  Говорит Москва

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