В Британии при строительстве нашли 42 скелета со связанными руками
11:32 05.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Великобритании строители нашли 42 скелета со связанными руками. Останки были обнаружены при строительстве квартир для пенсионеров в Милтон-Кейнсе.
Археологи сообщили, что пока у них нет полных данных по идентификации останков.
Как заявил местному изданию Citizen представитель окружного совета, находка может датироваться англосаксонскими временами. «Тогда были массовые убийства в Букингеме. Также скелеты могут принадлежать жертвам гражданской войны или заключённым», — добавил чиновник. Говорит Москва
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