В Британии при строительстве нашли 42 скелета со связанными руками

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Великобритании строители нашли 42 скелета со связанными руками. Останки были обнаружены при строительстве квартир для пенсионеров в Милтон-Кейнсе.

Археологи сообщили, что пока у них нет полных данных по идентификации останков.

Как заявил местному изданию Citizen представитель окружного совета, находка может датироваться англосаксонскими временами. «Тогда были массовые убийства в Букингеме. Также скелеты могут принадлежать жертвам гражданской войны или заключённым», — добавил чиновник. Говорит Москва