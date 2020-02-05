На Украине воссоздали министерство по реинтеграции Донбасса
12:00 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение вновь создать министерство, которое займется вопросами реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в офисе президента.
"Было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами взаимодействия с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", - цитирует премьера пресс-служба главы государства.
До последнего времени на Украине работало объединенное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Глава ведомства Оксана Коляда 23 января сообщила о планах его разделения и создании отдельного министерства по вопросам реинтеграции Донбасса. Министр пояснила это решение огромным объемом задач, которые не может охватить одно, даже объединенное министерство.
Таким образом, правительство Украины вернулось к реализованной во время президентства Петра Порошенко идее создания отдельного ведомства - Министерства по делам оккупированных территорий.
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