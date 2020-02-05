0
0
1
НОВОСТИ

Прокуратура принесла извинения Голунову за необоснованное уголовное преследование

12:20 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура принесла журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову извинения за необоснованное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", - сказали в Генпрокуратуре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 05.02.2020
В Конституции предложили закрепить девиз России
0
65
12:00 05.02.2020
На Украине воссоздали министерство по реинтеграции Донбасса
0
72
11:34 05.02.2020
Строительство корпуса скорой помощи в Боткинской больнице начнется весной
0
107
11:32 05.02.2020
В Британии при строительстве нашли 42 скелета со связанными руками
0
117
11:20 05.02.2020
США могут выйти из соглашения ВТО по госзакупкам
0
116
11:05 05.02.2020
Суд отправил на лечение обвиняемого в разбойном нападении на главу ЦИК Памфилову
0
135
11:00 05.02.2020
Трамп пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро
0
140
10:50 05.02.2020
РУСАЛ в 2020 году инвестирует 5,2 миллиарда рублей в модернизацию САЗа и ХАЗа
0
155
10:32 05.02.2020
В РФ могут ограничить общение коллекторов со знакомыми должников
0
188
10:20 05.02.2020
Для животных, перевозимых в самолетах, предложили покупать билеты
0
197

Возврат к списку