Прокуратура принесла извинения Голунову за необоснованное уголовное преследование
12:20 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура принесла журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову извинения за необоснованное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", - сказали в Генпрокуратуре.
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