Прокуратура принесла извинения Голунову за необоснованное уголовное преследование

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура принесла журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову извинения за необоснованное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", - сказали в Генпрокуратуре.