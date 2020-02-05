В Раде отметили, что Помпео не делал публичного заявления о потере Украиной Крыма
14:00 05.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Раде усомнились в правдивости слов Помпео о потери Украиной Крыма. Депутат украинского парламента Юрий Бойко рассказал радиостанции «Говорит Москва», что госсекретаря спровоцировали активисты.
«Такое заявления публичного он не делал. Он это сделал в беседе с активистами, так называемыми декорационными, которые у нас расплодились в стране. На самом деле, мы этого в официальном заявлении не слышали. То, что он заявил официально, мы приветствуем: он сказал, что надо Украине договариваться с Российской Федерации и решать свои проблемы в прямом диалоге».
На днях на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила держать Крым «в поле зрения внешней политики США», Майк Помпео заявил, что об утере полуострова Украиной «навсегда».
«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — цитирует украинское издание НВ Майка Помпео.
Глава Госдепа посетил Киев во время турне по странам постсоветского пространства. Кроме президента Украины Владимира Зеленского дипломат встретился с главами МИДа, Минобороны, а также с украинскими активистами.
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