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Россия готова к такой нагрузке, как закрепление в конституции индексации пенсий - Песков

13:20 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрепление в конституции нормы об индексации пенсий является существенной нагрузкой для государства, но РФ к этому готова. Об этом заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на просьбу прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о том, что изменения в конституции продиктованы жизнью, Песков напомнил, в частности, о ситуации с индексацией пенсий. Так, по его словам, зафиксированная в законодательстве норма об индексации этих выплат в отдельные годы может не применяться.

"Конечно, закрепление [в конституции] такого параметра, как индексация, в основном законе, для государства является существенной финансовой нагрузкой, но тем не менее, государство к этому готово, - сказал Песков. - Закрепление в основном законе уже не позволит делать такие правовые байпассы (от английского bypass, означающего обход, пропуск - прим. ТАСС) с тем, чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить".

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