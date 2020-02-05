Минсельхоз РФ не рассматривает введение ограничений на поставки продовольствия из Китая
13:32 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз РФ не рассматривает возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.
"Не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минсельхоз возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая в Россию.
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