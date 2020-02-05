0
0
103
НОВОСТИ

Сотрудники РБК в Москве эвакуированы из-за задымления в здании - источник

13:05 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редакции медиахолдинга РБК в Москве эвакуированы из-за задымления в здании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду.

"Произошло задымление в здании РБК, сотрудники медиахолдинга эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 05.02.2020
В Раде отметили, что Помпео не делал публичного заявления о потере Украиной Крыма
0
8
13:32 05.02.2020
Минсельхоз РФ не рассматривает введение ограничений на поставки продовольствия из Китая
0
76
13:20 05.02.2020
Россия готова к такой нагрузке, как закрепление в конституции индексации пенсий - Песков
0
90
13:00 05.02.2020
Кремль заботит, чтобы закон об оскорблении власти не применялся избыточно - Песков
0
115
12:32 05.02.2020
МИД Японии сообщил о 24 россиянах на борту карантинного судна - посольство РФ
0
145
12:20 05.02.2020
Прокуратура принесла извинения Голунову за необоснованное уголовное преследование
0
180
12:05 05.02.2020
В Конституции предложили закрепить девиз России
0
220
12:00 05.02.2020
На Украине воссоздали министерство по реинтеграции Донбасса
0
210
11:34 05.02.2020
Строительство корпуса скорой помощи в Боткинской больнице начнется весной
0
218
11:32 05.02.2020
В Британии при строительстве нашли 42 скелета со связанными руками
0
238

Возврат к списку