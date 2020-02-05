Сотрудники РБК в Москве эвакуированы из-за задымления в здании - источник
13:05 05.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Редакции медиахолдинга РБК в Москве эвакуированы из-за задымления в здании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду.
"Произошло задымление в здании РБК, сотрудники медиахолдинга эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
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