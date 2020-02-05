Шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ

14:12 Источник: Интерфакс

Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сказал Прянишников агентству "Интерфакс-Дальний Восток".

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те самые задержанные сторонники Габышева - Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.

Называющий себя шаманом Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. После этого он и его сторонники задерживались еще несколько раз.