Шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ
14:12 05.02.2020 Источник: Интерфакс
Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сказал Прянишников агентству "Интерфакс-Дальний Восток".
Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те самые задержанные сторонники Габышева - Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.
Называющий себя шаманом Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. После этого он и его сторонники задерживались еще несколько раз.
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