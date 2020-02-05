В 2019 году должники после ареста их имущества выплатили налоги на сумму свыше 13 млрд рублей
14:32 05.02.2020 Источник: Интерфакс
Более 13 млрд рублей поступило в бюджет РФ в прошлом году от неплательщиков налогов после совместных действий прокуроров и налоговиков, сообщили в Генпрокуратуре России "Интерфаксу".
"Всего в 2019 году после применения ареста имущества налогоплательщики выплатили в бюджет более 13 млрд рублей", - сказали в надзорном ведомстве в среду.
Там отметили, что "одна из наиболее эффективных обеспечительных мер - арест имущества налогоплательщиков, предусмотренный статьей 77 Налогового кодекса РФ".
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